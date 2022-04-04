Минобороны России: раздача оружия Киевом может привести к гибели сотрудников ООН на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Киев бесконтрольно раздал оружие населению, это привело к росту бандитизма и мародерства. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с представителями Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Москве.

Он предупредил, что количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, это может привести к гибели сотрудников ООН.

Созданный в Минобороны России Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине регулярно передает сотрудникам ООН документы с объективной информацией по гуманитарной ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны

Сегодня военное ведомство сообщило, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует в первую очередь из-за действий украинских властей и националистов. Киев саботирует работу гуманитарных коридоров. Военное ведомство заявило, что наращивает гуманитарную помощь на территориях, контролируемых вооруженными силами РФ.



Вчера Минобороны рассказывало об открытии 4 апреля коридора из Мариуполя в Бердянск по инициативе Турции. Также российская сторона заявила о готовности обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.



Татьяна Леухина