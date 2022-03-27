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В немецких городах прошли митинги и автопробег в поддержку России

20:20, 27.03.2022
В немецких городах прошли митинги и автопробег в поддержку России
Фото: pixabay.com

В нескольких городах Германии прошли митинги и автопробеги в поддержку России. Про это передает RT.

Местные жители вышли на улицы с российскими флагами и плакатами.

25 марта в израильском городе Нетания также прошел митинг в поддержку России. Местные жители использовали российские и израильские флаги, пели русские песни. В тот же день в другом городе Израиля Тель-Авиве был организован автопробег в поддержку РФ.

Дарья Акимова
Общество

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