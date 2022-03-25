Минобороны России: безусловный приоритет спецоперации — исключение напрасных жертв среди мирного населения

Безусловным приоритетом специальной военной операции России на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российские военнослужащие уделяют особое внимание сбережению гражданской инфраструктуры, а объекты украинской военной инфраструктуры уничтожаются «избирательно и аккуратно», передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны России, в течение первых двух суток с момента начала спецоперации было завоевано господство в воздухе. Российские войска заблокировали такие города, как Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Также под полный контроль взяты Херсонская и большая часть Запорожской области.

Накануне крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по крупнейшей из оставшихся у украинской армии топливных баз горючего, которая находится в Калиновке под Киевом. В результате объект был уничтожен, с него велось снабжение войск в центральной части страны.

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Диана Жиленкова