Глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию на Украине с Макроном и Шольцем

Ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай сожалеет о военных действиях на территории европейского континента, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время проведения видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого обсуждался украинский кризис, иранская ядерная сделка и сотрудничество Китая с Евросоюзом.



Китай считает, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а еще «поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса». Си Цзиньпин отметил, что в числе наиболее приоритетных задач в ситуации на Украине остается предотвращение эскалации и недопущение выхода ситуации из-под контроля.

Лидер КНР призвал Францию и Германию поддержать мирные переговоры России и Украины, содействовать преодолению трудностей для достижения результатов и мира. Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь, отметил Си Цзиньпин.

Сегодня официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призвал США публиковать данные о военных биолабораториях внутри страны и за рубежом.

5 марта министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что КНР призывает Россию и Украину к прямым переговорам. По словам главы китайского МИД, страны должны заняться ими, даже если они не будут проходить гладко.

Маргарита Головатенко