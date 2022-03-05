Минобороны РФ: на Украине возобновлены наступательные действия

По коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель, сообщили в Минобороны России.

По информации министерства, националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для укрепления своих позиций.

В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» в 18.00 мск наступательные действия возобновлены.

Сегодня в Минобороны сообщили, что к открытым гуманитарным коридорам не смогли добраться 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи. Из данных городов мирных жителей и иностранцев не выпускают националисты.

Сегодня утром российская сторона объявила об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи. Их согласовали с украинской стороной. Режим тишины был объявлен с 10.00 по мск.

По данным Минобороны РФ, боевики националистических батальонов удерживают в заложниках в качестве живого щита порядка 5 тысяч иностранных граждан. Отмечается, что нацбатальоны избили несколько пакистанских студентов, пытавшихся покинуть город Сумы.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко