Российским автопроизводителям отсрочат уплату утилизационного сбора до декабря

Фото: Максим Платонов (архив)

Российским автопроизводителям перенесли срок уплаты утилизационного сбора за I—III кварталы текущего года на декабрь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Данная мера принята для обеспечения стабильности финансовой деятельности автопроизводителей в условиях сложившейся экономической ситуации и введенных санкций. Отсрочка поможет справиться с дефицитом оборотных средств, а также снизить риск просрочек выплаты зарплаты работникам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, предприятия, против которых ввели санкции, могут в декабре уплатить сбор и за IV квартал 2021 года. Перенос сроков уплаты затрагивает организации, где работает по меньшей мере 5 тысяч сотрудников, а также их дочерние компании, сообщается на сайте правительства РФ.

Вчера Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Согласно ему, власти получают право ввести в текущем году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.



Диана Жиленкова