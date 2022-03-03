Украинская делегация анонсировала третий раунд переговоров с Россией в начале следующей недели

Фото: посольство России в Белоруссии

Глава украинской делегации и советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоится в начале следующей недели. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что переговоры снова пройдут на территории Белоруссии. Российская сторона по поводу даты пока ничего не объявляла.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, второй — сегодня. Оба раза на белорусской территории. Глава российской делегации и помощник президент РФ Владимир Мединский рассказал, что в ходе сегодняшних переговоров стороны подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Он назвал достигнутые сегодня соглашения существенным прогрессом.

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Дарья Акимова