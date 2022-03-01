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Боррель: Евросоюзу необходимо усилить возможности сдерживания, чтобы избежать войны

17:21, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Боррель: Евросоюзу необходимо усилить возможности сдерживания, чтобы избежать войны
Фото: pixabay.com

Евросоюзу необходимо усилить возможности сдерживания во избежание войны. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Европе нужно больше думать о безопасности в связи со специальной военной операцией России на Украине. Также Боррель призвал страны ЕС в ходе формирования нового бюджета рассмотреть возможность поставки вооружения третьим странам.

Кроме того, Боррель призвал страны Евросоюза использовать бюджет «для восстановления возможностей учреждений» в целях определения путей и способов сопротивления будущему кризису, передает ТАСС.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев». Напомним, заявка о вступлении страны в Евросоюз по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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