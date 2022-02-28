Песков: спецмеры в экономике не станут единственным ответом на санкции против России

Сегодняшний указ президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах — не единственный ответ Москвы на новые санкции ряда стран против РФ на фоне спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Конечно, не единственный», ответил он на вопрос, является ли указ Путина единственным шагом Москвы на санкции ряда стран против РФ, сообщает ТАСС.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ. Согласно указу, начиная с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Фото: kremlin.ru

Напомним, западные страны выражают свое неодобрение проводимой Россией спецоперацией в Донбассе введением санкций в отношении РФ, ее компаний, граждан, в том числе высокопоставленных чиновников, включая президента РФ Владимира Путина. Их уже ввели США, Великобритания, Канада и ряд других государств. Путин в ходе экономического совещания обсуждал санкции, которые, по его словам, «так называемое западное сообщество, <...> «империя лжи», пытается реализовать в отношении страны».

Еще Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон изложил «известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса» и выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации через переговоры.



Путин отметил, что это возможно при нескольких условиях: при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, признании российского суверенитета над Крымом, решении задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

Маргарита Головатенко