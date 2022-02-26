Россиянам за границей порекомендовали установить приложение «Зарубежный помощник»

МИД России порекомендовал жителям РФ, находящимся в странах, где есть и могут быть проблемы с закрытием авиасообщения с Россией, зарегистрироваться в мобильном приложении «Зaрубежный помощник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Консульский департамент ведомства.

Речь идет, в первую очередь, о россиянах, находящихся в Чехии, Польше, Болгарии, странах Бaлтии, Великобритaнии, Ирландии и Молдaвии. Приложение можно скачать для систем Android и iOS.

Также для туристов работают горячие линии Ростуризма: 8-800-200-34-11 и МИД РФ: +7-495-695-45-45.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова