В Литве ввели режим чрезвычайного положения

Парламент Литвы на специально созванной внеочередной сессии принял единогласное решение ввести в стране режим чрезвычайного положения. Причиной стала начатая Россией военная операция в Донбассе.

В соответствующем декрете говорится, что действия РФ угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы, которая является частью внешних границ Евросоюза, передает ТАСС.

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».



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Диана Жиленкова