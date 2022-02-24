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В Литве ввели режим чрезвычайного положения

19:58, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
В Литве ввели режим чрезвычайного положения
Фото: commons.wikimedia.org

Парламент Литвы на специально созванной внеочередной сессии принял единогласное решение ввести в стране режим чрезвычайного положения. Причиной стала начатая Россией военная операция в Донбассе.

В соответствующем декрете говорится, что действия РФ угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы, которая является частью внешних границ Евросоюза, передает ТАСС.

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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