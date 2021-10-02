В Татарстане строительство новых детсадов завершено на 91%

В Татарстане завершили строительство еще шести детских садов из 16, строящихся по федеральным проектам «Жилье» и «Содействие занятости женщин», сообщает пресс-служба президента РТ.



Оставшиеся десять детсадов достраивают. В целом в Татарстане по 95 объектам в рамках шести национальный проектов работы выполнены на 89%. Завершено строительство 28 объектов. Общий процент выполнения 17 республиканских программ в строительстве — 82%.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В Татарстане на сегодняшний день построили 2 млн 210 тысяч кв. м жилья. Это составляет 83% от плана текущего года и на 8% выше прошлогодних показателей.

Маргарита Головатенко