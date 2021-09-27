Синоптики объяснили белесый налет после дождя в Татарстане

Фото: соцсети

Причину белого налета после дождя в ряде районов Татарстана объяснили синоптики. По словам специалистов, таким естественным образом очищается атмосфера.

«Вчера и сегодня у нас юго-восточные потоки. Активные фронтальные разделы обеспечивали нам осадки, тем самым вымывая пыль из атмосферы. Таков, кстати говоря, классический пример механизма самоочищения атмосферы», — прокомментировали синоптики «Татарстан 24».

В выходные жители Альметьевска и других городов и районов юго-востока Татарстана пожаловались на неизвестный налет после дождя. Похожие пятна некоторые граждане обнаружили на своей одежде.

Фото: соцсети

Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это некие взвеси, попавшие в атмосферу из-за пыльных бурь, которые прошли в Казахстане. «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ сообщили, что автоматические станции контроля загрязнений атмосферы, расположенные в районах, где наблюдался белый налет на машинах, показали, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не было.



Ольга Шагиева