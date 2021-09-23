Евросоюз планирует открыть представительства в Афганистане

Европейский союз планирует открыть представительства в Афганистане. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Детали планов он предпочел не раскрывать. По его словам, он не может назвать сроки открытия представительства Евросоюза в Кабуле из-за соображений безопасности, пишет ТАСС.

В прошлом месяце Боррель сообщил, что ЕС признает, что «Талибан»* (движение запрещено в России) победил в войне в Афганистане, придя к власти 15 августа. Однако речи об официальном признании новых властей страны не тот момент не шло, хотя и не исключался диалог .

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина