С начала августа «сожгли» более $1 млрд в токенах Ethereum — много это или мало?

С 5 августа «сожгли» свыше 300 тыс. Ethereum на сумму более $1 млрд. Как сообщает ultrasound.money, на который ссылается РБК, средняя скорость «сжигания» составляет пять токенов в минуту.

Процесс «сжигания» был запущен после того, как в начале августа в сети альткоина вышло обновление London. Оно полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакции — теперь их часть, которую получали майнеры в качестве вознаграждения, будет «сжигаться».

«Сжигание» на криптовалютном рынке означает отправку токенов на адрес, к которому нет никакого доступа. Оно применяется для уменьшения числа токенов в обращении. Цель — борьба с инфляцией, нормализация работы и повышение стоимости криптовалюты.

Отметим, что основатель криптовалюты Ethereum — выходец из России Виталик Бутерин в августе 2017 года побывал в Татарстане, где принял участие в конференции «Блокчейн: новая нефть России» и даже подарил президенту республики Рустаму Мнниханову криптокошелек.

Фото: Олег Тихонов

Было «сожжено» $1 млрд в токенах Ethereum — это:

72,7 миллиарда рублей по курсу ЦБ.

по курсу ЦБ. Около 20,7 тысячи биткоинов — сегодня один стоит $48,1 тысячи.

— сегодня один стоит $48,1 тысячи. Более 277 тысяч токенов Ethereum по курсу на сегодня — при цене $3,6 тысячи.

по курсу на сегодня — при цене $3,6 тысячи. Столько же составил объем мошенничества с криптовалютой с июля 2020-го по июль 2021-го во всем мире — как рассказал главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, это минимальная оценка.

с июля 2020-го по июль 2021-го во всем мире — как рассказал главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, это минимальная оценка. На $400 тыс. меньше, чем заработали майнеры биткоина за август — по данным The Block Research, их заработок составил $1,4 миллиарда.

чем заработали майнеры биткоина за август — по данным The Block Research, их заработок составил $1,4 миллиарда. На эти деньги можно купить 127 тысяч ферм для майнинга Ethereum, каждая из которых содержит 8 видеокарт GTX 2060, — на сайте оборудования для добычи криптовалюты Pushminer одна такая стоит 570 тысяч рублей.

каждая из которых содержит 8 видеокарт GTX 2060, — на сайте оборудования для добычи криптовалюты Pushminer одна такая стоит 570 тысяч рублей. Примерно во столько оценивалось состояние Виталика Бутерина в мае этого года — сейчас оно упало ниже миллиарда, основателя Ethereum на данный момент нет в списке миллиардеров от Forbes.

Дарья Пинегина