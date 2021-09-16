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С начала августа «сожгли» более $1 млрд в токенах Ethereum — много это или мало?

18:00, 16.09.2021 2
С начала августа «сожгли» более $1 млрд в токенах Ethereum — много это или мало?

С 5 августа «сожгли» свыше 300 тыс. Ethereum на сумму более $1 млрд. Как сообщает ultrasound.money, на который ссылается РБК, средняя скорость «сжигания» составляет пять токенов в минуту.

Процесс «сжигания» был запущен после того, как в начале августа в сети альткоина вышло обновление London. Оно полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакции — теперь их часть, которую получали майнеры в качестве вознаграждения, будет «сжигаться».

«Сжигание» на криптовалютном рынке означает отправку токенов на адрес, к которому нет никакого доступа. Оно применяется для уменьшения числа токенов в обращении. Цель — борьба с инфляцией, нормализация работы и повышение стоимости криптовалюты.

Отметим, что основатель криптовалюты Ethereum — выходец из России Виталик Бутерин в августе 2017 года побывал в Татарстане, где принял участие в конференции «Блокчейн: новая нефть России» и даже подарил президенту республики Рустаму Мнниханову криптокошелек.

Фото: Олег Тихонов

Было «сожжено» $1 млрд в токенах Ethereum — это:

  • 72,7 миллиарда рублей по курсу ЦБ.
  • Около 20,7 тысячи биткоинов — сегодня один стоит $48,1 тысячи.
  • Более 277 тысяч токенов Ethereum по курсу на сегодня — при цене $3,6 тысячи.
  • Столько же составил объем мошенничества с криптовалютой с июля 2020-го по июль 2021-го во всем мире — как рассказал главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, это минимальная оценка.
  • На $400 тыс. меньше, чем заработали майнеры биткоина за август — по данным The Block Research, их заработок составил $1,4 миллиарда.
  • На эти деньги можно купить 127 тысяч ферм для майнинга Ethereum, каждая из которых содержит 8 видеокарт GTX 2060, — на сайте оборудования для добычи криптовалюты Pushminer одна такая стоит 570 тысяч рублей.
  • Примерно во столько оценивалось состояние Виталика Бутерина в мае этого года — сейчас оно упало ниже миллиарда, основателя Ethereum на данный момент нет в списке миллиардеров от Forbes.
Дарья Пинегина
ЭкономикаФинансы Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:50
    Вообще не понял о чем речь
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  • Анонимно 18:50
    Токен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке
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