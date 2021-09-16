С начала августа «сожгли» более $1 млрд в токенах Ethereum — много это или мало?
С 5 августа «сожгли» свыше 300 тыс. Ethereum на сумму более $1 млрд. Как сообщает ultrasound.money, на который ссылается РБК, средняя скорость «сжигания» составляет пять токенов в минуту.
Процесс «сжигания» был запущен после того, как в начале августа в сети альткоина вышло обновление London. Оно полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакции — теперь их часть, которую получали майнеры в качестве вознаграждения, будет «сжигаться».
«Сжигание» на криптовалютном рынке означает отправку токенов на адрес, к которому нет никакого доступа. Оно применяется для уменьшения числа токенов в обращении. Цель — борьба с инфляцией, нормализация работы и повышение стоимости криптовалюты.
Отметим, что основатель криптовалюты Ethereum — выходец из России Виталик Бутерин в августе 2017 года побывал в Татарстане, где принял участие в конференции «Блокчейн: новая нефть России» и даже подарил президенту республики Рустаму Мнниханову криптокошелек.
Было «сожжено» $1 млрд в токенах Ethereum — это:
- 72,7 миллиарда рублей по курсу ЦБ.
- Около 20,7 тысячи биткоинов — сегодня один стоит $48,1 тысячи.
- Более 277 тысяч токенов Ethereum по курсу на сегодня — при цене $3,6 тысячи.
- Столько же составил объем мошенничества с криптовалютой с июля 2020-го по июль 2021-го во всем мире — как рассказал главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, это минимальная оценка.
- На $400 тыс. меньше, чем заработали майнеры биткоина за август — по данным The Block Research, их заработок составил $1,4 миллиарда.
- На эти деньги можно купить 127 тысяч ферм для майнинга Ethereum, каждая из которых содержит 8 видеокарт GTX 2060, — на сайте оборудования для добычи криптовалюты Pushminer одна такая стоит 570 тысяч рублей.
- Примерно во столько оценивалось состояние Виталика Бутерина в мае этого года — сейчас оно упало ниже миллиарда, основателя Ethereum на данный момент нет в списке миллиардеров от Forbes.
комментарии