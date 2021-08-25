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Кабмин РТ поручил бесплатно обеспечить нуждающихся граждан препаратами «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам»

16:35, 25.08.2021
Кабмин РТ поручил бесплатно обеспечить нуждающихся граждан препаратами «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам»
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам», обеспечат ими бесплатно. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Организовать безвозмездное обеспечение граждан указанными препаратами поручено Минздраву республики. Закупкой и отпуском лекарств по рецепту врача через аптеки займется ГУП «Таттехмедфарм».

В списке граждан, которых необходимо обеспечить бесплатными препаратами «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам» значится 56 человек.

Напомним, 1 марта прошлого года вступил в силу закон, разрешающий ввозить в Россию некоторые незарегистрированные лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества. В перечень таких препаратов вошли «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал».

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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