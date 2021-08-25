Кабмин РТ поручил бесплатно обеспечить нуждающихся граждан препаратами «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам»
В Татарстане граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам», обеспечат ими бесплатно. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Организовать безвозмездное обеспечение граждан указанными препаратами поручено Минздраву республики. Закупкой и отпуском лекарств по рецепту врача через аптеки займется ГУП «Таттехмедфарм».
В списке граждан, которых необходимо обеспечить бесплатными препаратами «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам» значится 56 человек.
Напомним, 1 марта прошлого года вступил в силу закон, разрешающий ввозить в Россию некоторые незарегистрированные лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества. В перечень таких препаратов вошли «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал».
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