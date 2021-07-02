В России выявили 23 218 новых случаев заболевания коронавирусом
В России выявили 23 218 новых случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших выросло до 5 561 360.
За сутки выздоровели 18 197 человек. Всего в России переболели 5 035 518 человек.
Зафиксировано 679 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 136 565 россиян.
В Татарстане сегодня выявлен 41 новый случай заболевания.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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