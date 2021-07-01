Москва потратила на стройку $100 млрд за 10 лет — это много или мало?

С 2011 по 2020 год из столичного бюджета на строительные проекты выделили в общей сложности более $100 млрд, заявил сегодня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ежегодно город выделял на строительство от $7 до $12 млрд. Около 2/3 от этих инвестиций направлялось на развитие транспортной инфраструктуры — строительство автомобильных дорог, метро, развязок и железнодорожных магистралей.

Оставшаяся треть выделялась на обеспечение москвичей школами, детскими садами, поликлиниками, больницами и спортивными объектами, рассказал Бочкарев на X Московском урбанистическом форуме.

Бочкарев также заверил, что затраты на строительство в последующие годы снижаться не будут — будут только расти.

Добавим, что большая часть этих сумм осваивалась в период, когда заммэра по вопросам градостроительной политики был Марат Хуснуллин — бывший глава Минстроя Татарстана и нынешний вице-премьер РФ. Он работал в мэрии Москвы с конца 2010 по январь 2020 года.

Фото: stroi.mos.ru

$100 млрд на строительство в Москве — это:

7,3 трлн рублей по курсу Центробанка на сегодня.

по курсу Центробанка на сегодня. Это почти 40% от общих доходов бюджета Москвы за 2011—2020 годы (по подсчетам «Реального времени», 18,837 трлн рублей, почти как доходы бюджета России за год).

за 2011—2020 годы (по подсчетам «Реального времени», 18,837 трлн рублей, почти как доходы бюджета России за год). На эти средства можно построить 44 512 км четырехполосных дорог в России — по данным исследования ВШЭ, средняя стоимость строительства одной полосы четырехполосной дороги в России составляет 41 млн рублей. 44 512 км дорог — это в 7,4 раза больше, чем длина всех дорог в Москве.

— по данным исследования ВШЭ, средняя стоимость строительства одной полосы четырехполосной дороги в России составляет 41 млн рублей. 44 512 км дорог — это в 7,4 раза больше, чем длина всех дорог в Москве. В Германии на эти средства можно было бы построить 14 910 км дорог, а в Китае — 52 142 км дорог (в исследовании ВШЭ отмечается: разница в стоимости дорожного строительства связана в том числе и с разными стандартами для дорог).

(в исследовании ВШЭ отмечается: разница в стоимости дорожного строительства связана в том числе и с разными стандартами для дорог). Или чуть более тысячи километров метрополитена — в Москве средняя стоимость строительства 1 км линии метрополитена со станционным комплексом глубокого заложения составляет 7 миллиардов рублей. Это почти столько же, сколько составляет протяженность существующего метрополитена и железных дорог в городе, вместе взятых.

— в Москве средняя стоимость строительства 1 км линии метрополитена со станционным комплексом глубокого заложения составляет 7 миллиардов рублей. Это почти столько же, сколько составляет протяженность существующего метрополитена и железных дорог в городе, вместе взятых. На эти деньги можно уложить 708,7 квадратного километра гранитных тротуаров . В расследовании журналиста Ивана Голунова о затратах московской мэрии на плитку и бордюры, которые в городе меняют почти постоянно, подсчитывалась сумма затрат на один квадратный метр плитки — 10 301 рубль.

. В расследовании журналиста Ивана Голунова о затратах московской мэрии на плитку и бордюры, которые в городе меняют почти постоянно, подсчитывалась сумма затрат на один квадратный метр плитки — 10 301 рубль. 811 111 средних однокомнатных квартир в новостройках Москвы — по данным столичной риелторской компании «Метриум», в 2021 году этот показатель перевалил за 9 млн рублей.

— по данным столичной риелторской компании «Метриум», в 2021 году этот показатель перевалил за 9 млн рублей. 912 500 однокомнатных квартир в центре Казани . В своем исследовании РБК оценил «однушку» в центре столицы Татарстана в 8 млн рублей;

. В своем исследовании РБК оценил «однушку» в центре столицы Татарстана в 8 млн рублей; На эти деньги можно было бы покрыть гранитной плиткой почти треть от общей территории Москвы.

Этих денег хватило бы на строительство 32 Керченских мостов — он обошелся государству в 228 млрд рублей.

— он обошелся государству в 228 млрд рублей. Или на две реновации : контракты по ней Forbes оценивал в 3 трлн рублей.

Александр Артемьев