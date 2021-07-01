Москва потратила на стройку $100 млрд за 10 лет — это много или мало?
С 2011 по 2020 год из столичного бюджета на строительные проекты выделили в общей сложности более $100 млрд, заявил сегодня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, ежегодно город выделял на строительство от $7 до $12 млрд. Около 2/3 от этих инвестиций направлялось на развитие транспортной инфраструктуры — строительство автомобильных дорог, метро, развязок и железнодорожных магистралей.
Оставшаяся треть выделялась на обеспечение москвичей школами, детскими садами, поликлиниками, больницами и спортивными объектами, рассказал Бочкарев на X Московском урбанистическом форуме.
Бочкарев также заверил, что затраты на строительство в последующие годы снижаться не будут — будут только расти.
Добавим, что большая часть этих сумм осваивалась в период, когда заммэра по вопросам градостроительной политики был Марат Хуснуллин — бывший глава Минстроя Татарстана и нынешний вице-премьер РФ. Он работал в мэрии Москвы с конца 2010 по январь 2020 года.
$100 млрд на строительство в Москве — это:
- 7,3 трлн рублей по курсу Центробанка на сегодня.
- Это почти 40% от общих доходов бюджета Москвы за 2011—2020 годы (по подсчетам «Реального времени», 18,837 трлн рублей, почти как доходы бюджета России за год).
- На эти средства можно построить 44 512 км четырехполосных дорог в России — по данным исследования ВШЭ, средняя стоимость строительства одной полосы четырехполосной дороги в России составляет 41 млн рублей. 44 512 км дорог — это в 7,4 раза больше, чем длина всех дорог в Москве.
- В Германии на эти средства можно было бы построить 14 910 км дорог, а в Китае — 52 142 км дорог (в исследовании ВШЭ отмечается: разница в стоимости дорожного строительства связана в том числе и с разными стандартами для дорог).
- Или чуть более тысячи километров метрополитена — в Москве средняя стоимость строительства 1 км линии метрополитена со станционным комплексом глубокого заложения составляет 7 миллиардов рублей. Это почти столько же, сколько составляет протяженность существующего метрополитена и железных дорог в городе, вместе взятых.
- На эти деньги можно уложить 708,7 квадратного километра гранитных тротуаров. В расследовании журналиста Ивана Голунова о затратах московской мэрии на плитку и бордюры, которые в городе меняют почти постоянно, подсчитывалась сумма затрат на один квадратный метр плитки — 10 301 рубль.
- 811 111 средних однокомнатных квартир в новостройках Москвы — по данным столичной риелторской компании «Метриум», в 2021 году этот показатель перевалил за 9 млн рублей.
- 912 500 однокомнатных квартир в центре Казани. В своем исследовании РБК оценил «однушку» в центре столицы Татарстана в 8 млн рублей;
- На эти деньги можно было бы покрыть гранитной плиткой почти треть от общей территории Москвы.
- Этих денег хватило бы на строительство 32 Керченских мостов — он обошелся государству в 228 млрд рублей.
- Или на две реновации: контракты по ней Forbes оценивал в 3 трлн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым