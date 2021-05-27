Пока в России не планируют ввести вход в интернет по паспорту

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что сегодня не идет речи о входе в интернет по паспорту. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

Также Хинштейн высказался о том, что является сторонником поступательной деанонимизации интернета. Это нужно достигать путем создания культуры общения в интернете, а не запретами и репрессивными мерами, добавил он.

Кроме того, депутат рассказал о предложении Роскомнадзора, которое связано с проведением психологического тестирования пользователей социальных сетей. Мониторинг должны вести владельцы сетей — они смогут выявлять неадекватное поведение людей, потенциально склонных к этому.

Недавно сообщалось, что Хинштейн собирался обратиться в Роскомнадзор с идеей о создании при ведомстве группы общественников, которые займутся оценкой контента в соцсетях на предмет их противоправности.



Алексей Нечаев