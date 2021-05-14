В 2020 году в Татарстане впервые не было новорожденных с ВИЧ-инфекцией

За 2020 год в Татарстане не было выявлено вируса иммунодефицита у новорожденных детей. Об этом рассказала главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РТ Фирая Нагимова.

«Впервые мы получили очень хороший показатель. У нас ни один ребенок, в 2020 году рожденный, не имел ВИЧ-инфекции», — рассказала спикер на пресс-конференции.

При этом ВИЧ все чаще «подхватывают» люди старше 50 лет. Доля заражений в возрастной группе «старше 50 лет» увеличилась за три года на 30%. Чаще всего вирус распространяется половым способом среди женщин и вследствие употребления психоактивных веществ у мужчин.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в благополучную зону по заболеваемости ВИЧ.

Ольга Плешкова