С начала года МЧС в Татарстане потушило 375 возгораний травы и мусора

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

С начала года по 20 апреля в Татарстане пожарные службы потушили 375 пожаров, связанных с горением травы, камыша и мусора. Общая площадь возгораний составляет 29,0703 га.

Чаще всего горит трава, такие выезды составляют значительную часть от общего количества выездов пожарных подразделений



Только за 20 апреля в республике произошло 90 пожаров, 11 из которых — в жилых зданиях, надворных постройках и зданиях временного проживания людей. Три пожара приходятся на неэксплуатируемые здания. 48 случаев возгорания связаны с горением сухой травянистой растительности и мусора.

Фото: соцсети

Ранее татарстанцев призвали быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Количество термических точек на приграничных к лесному фонду территориях увеличилось до 402 — это в 11 раз больше, чем за 17 апреля. Данный показатель значительно превышает показатель прошлого года, когда за аналогичный период выявили только 300 термоточек. В Татарстане могут закрыть доступ в леса при повышенной опасности пожаров. Такую возможность допустил президент республики Рустам Минниханов.



Ольга Плешкова