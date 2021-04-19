Главное за выходные: казанских слоних отправили на пенсию, письма Путину о Навальном, покушение на Лукашенко
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 19 апреля:
- Слоних, которые подрались в казанском цирке, отправили жить в Крым на пенсию. Выступать в цирке они больше не будут. Владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков рассказал, что из-за цирковой жизни психика животных искалечена. Слонихи Дженни и Магда уже осваиваются в новом вольере в Крымском сафари-парке. Владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков выразил надежду, что психологическое состояние животных придет в норму.
- Накануне белорусский лидер сообщил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. Лукашенко убежден, что к этому причастны спецслужбы США. В Госдепартаменте США информацию о причастности американских властей к попытке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко назвали «абсолютно ложной».
- Помощник президента США по нацбезопасности сообщил, что Россию ждут последствия, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в исправительной колонии, где он отбывает наказание. Сегодня, 19 апреля, дело Навального планируют обсудить министры иностранных дел Евросоюза. Более 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию к Навальному. Заключенный жаловался на боль в ноге и отсутствие медицинской помощи. Из-за того, что к нему не пускают врача, Навальный объявил голодовку. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области утверждают, что оппозиционер получает всю необходимую медпомощь.
- 20 сотрудников посольства Чехии объявлены Москвой персонами нон грата — они должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Российский МИД выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности граждан РФ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы. Чехия же сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки.
- Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ Казани. Учреждения и их территории проверяют на предмет заложенных взрывных устройств. В частности, специалисты проверяют школы №60 и №72.
- На российского рэпера Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ) после жалобы экс-депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова на клипы артиста «Розовое вино — 2» и Family. После этого пресс-служба «Альфа-банка» сообщила, что информация о том, что рэпер является их сотрудником, «не более чем рекламный ход». Однако представители банка добавили, что от сотрудничества с Моргенштерном не отказываются. Сам артист в stories в своем Instagram прокомментировал информацию о возбужденном в отношении него деле, заявив, что суду и экспертам предстоит послушать «очень много отличной музыки». Свою вину Моргенштерн не признает.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов привился от коронавируса. Глава республики отметил, что в республике сохраняется стабильно напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусом и обратил внимание на важность работы по вакцинации населения. Прививку уже необходимо делать и тем, кто переболел.
- В Великобритании похоронили супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Его тело поместили в королевскую усыпальницу часовни Святого Георгия.
- В Казани за месяц цены на новостройки выросли на 1%: в апреле средняя стоимость 1 кв. метра составила 110,1 тыс. рублей. Для сравнения, в марте этот показатель составлял 108,9 тыс. рублей. В годовом выражении средняя стоимость 1 кв. метра в казанской новостройке выросла на 24,5%. В апреле 2020 года она оценивалась в 88,4 тыс. рублей.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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