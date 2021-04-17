На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков, после чего «Альфа-банк» заявил, что тот не работает у них

На российского рэпера Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ) после жалобы экс-депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова на клипы артиста «Розовое вино — 2» и Family.



После информации об этом пресс-служба «Альфа-банка» сообщила, что информацию о том, что рэпер является их сотрудником, «не более чем рекламный ход». Однако представители банка добавили, что от сотрудничества с Моргенштерном не отказываются, пишет РБК.

Сам артист в stories в своем Instagram прокомментировал информацию о возбужденном в отношении него деле, заявив, что суду и экспертам предстоит послушать «очень много отличной музыки». Свою вину Моргенштерн не признает.



Адвокат музыканта сообщил, что в треках его подзащитного никакой пропаганды наркотиков нет. Он добавил, что будет проведен комплекс экспертиз, в том числе и лингвистическая, пишет ТАСС.

В марте Кировский райсуд Уфы признал Моргенштерна виновным в плагиате. Иск подал казанец Олег Лихачев, прославившийся как автор песни «Владимир Путин — молодец», — он возмутился использованием фрагмента трека в TikTok.

Татьяна Демина