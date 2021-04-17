В Великобритании похоронили принца Филиппа

В Великобритании похоронили супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Его тело поместили в королевскую усыпальницу часовни Святого Георгия.

После смерти Елизаветы II принца Филиппа перезахоронят вместе с ней в этой же усыпальнице, пишет ТАСС.

Во время церемонии прощания прогремел залп, после которого жители Великобритании почтили память принца минутой молчания. Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, на похороны члена королевской семьи пришли многие англичане — примерно 1,5 тыс. человек.

Фото: wikipedia.org

На панихиде прозвучали отрывки из Библии и музыка, которые принц Филипп, планируя свои похороны заранее, выбирал лично.

Муж Елизаветы II умер 9 апреля, не дожив двух месяцев до своего 100-летия. В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Принц Филипп перестал участвовать в официальных мероприятиях Букингемского дворца в 2017 году, ссылаясь на ухудшение здоровья. В середине февраля 2021 года его госпитализировали. Он провел в больнице месяц, где перенес операцию на сердце.

Татьяна Демина