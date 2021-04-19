В Крымском зоопарке надеются, что психологическое состояние слоних из Казани придет в норму

Казанские слонихи Дженни и Магда осваиваются в новом вольере в Крымском сафари-парке. Владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков выразил надежду, что психологическое состояние животных придет в норму.

«Мы очень надеемся, что слонихам понравится в нашем парке, что их психологическое состояние, которое вызывало тревогу у дрессировщиков и обслуживающего персонала, наконец нормализуется», — сказал Олег Зубков.

Пока обе слонихи привыкают к новому месту, но, кажется, уже стали любимицами публики. Все дело в том, что в зоопарке мечтали о слонах уже 20 лет.

Напомним, что слоних, которые подрались в казанском цирке, отправили жить в Крым на пенсию. Выступать в цирке они больше не будут. Владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков рассказал, что из-за цирковой жизни психика животных искалечена.

Ольга Плешкова