АО «Эссен Продакшн АГ» прокомментировало открытие Сбербанком кредитной линии на 2 млрд рублей

Фото: предоставлено компанией «Эссен Продакшн АГ»

Компания «Эссен Продакшн АГ» прокомментировала открытие Сбербанком кредитной линии на 2 млрд рублей. Как сообщил «Реальному времени» заместитель финансового директора компании Вячеслав Мингазов, указанную сумму направят на финансирование текущих сделок и нужд.

На вопрос о том, планирует ли в дальнейшем «Эссен Продакшн АГ» привлекать кредиты, в компании ответили утвердительно, так как у компании есть активный план по инвестированию в кондитерское производство и «планы по инвестициям не останавливают».

«Мы постоянно расширяемся свой парк оборудования, закупаем новые линии, это, конечно, требует постоянных инвестиций», — заявили в компании.

В «Эссен Продакшн АГ» также обратили внимание, что финансирование от Сбербанка ранее позволило компании реализовать сделку по финансированию покупки оборудования на сумму 200 млн рублей для производства развесных шоколадных конфет. Сбербанк инвестировал в проект более 1,2 млрд рублей.

Татьяна Демина