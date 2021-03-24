149,6 млрд рублей долгов по кредиткам россиян — это много или мало?

Задолженность россиян по кредитным картам, просроченная более чем на 90 дней, в феврале достигла 149,6 млрд рублей. Это на 18% выше, чем в феврале 2020 года, и на 1,3% выше, чем в январе 2021 года, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов за год также возросла и составила 15,6% в феврале против 14,2% в том же месяце 2020 года и 15,4% в январе 2021 года. В бюро «Эквифакс» считают, что рост просрочки опережает рост самого портфеля, а это говорит об ухудшении качества кредитов. При этом уровень просрочки все равно растет не так уж резко, приводит ТАСС заявление бюро «Эквифакс».

За прошедший месяц российские банки выдали 680 000 кредитных карт почти на 45 млрд рублей. По сравнению с февралем 2020 года банки выдали на 13% меньше кредиток, а сумма сократилась на 20%. Впрочем, в феврале динамика выдачи кредитных карт начала восстанавливаться и показала небольшой рост в 3%.

Фото: pikist.com

149,6 млрд рублей долгов по кредиткам — это:

— 9% от общего объема рынка кредитных карт в 2020 году. По данным исследования «Тинькофф банка» на основе данных ЦБ, российский рынок кредитных карт в 2020 году обновил максимум и достиг 1,621 трлн рублей.

— Чуть более 15% от общего объема просроченной задолженности россиян по всем кредитам — по итогам 2020 года объем просроченной задолженности вырос на 168 миллиардов рублей, до 932 миллиардов рублей (данные «РИА Рейтинг»).

— Около 18,7 тыс. рублей в пересчете на каждую выданную в 2020 году кредитную карту — всего за год их выдали 7,96 млн штук.

— 2,17 миллиона средних лимитов по кредитным картам — в феврале, по данным НБКИ, средний размер лимита по кредитным картам составил 68,9 тыс. руб., увеличившись на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Четверть от объема долгов, которые банки продают коллекторам, — по прогнозам НАПКА, объем переданных коллекторам долгов по итогам 2020 года составил 600 млн рублей. За 10 месяцев 2020 года он составил уже 501 млн рублей.



— Почти 2 миллиарда долларов США.

— Больше половины бюджета Республики Татарстан.

Александр Артемьев