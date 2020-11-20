Муфтий Камиль Самигуллин выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин выразил соболезнования по поводу кончины митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова).

«Имамы Республики Татарстан также потрясены кончиной владыки, поскольку невозможно переоценить его вклад в укрепление межконфессионального согласия и мира в нашем обществе, — прокомментировал Камиль хазрат «Реальному времени». — Его выступления и призывы сближали народы Татарстана!»

Муфтий добавил, что митрополит снискал авторитет широкой общественности республики своей невероятной энергией, открытостью, настойчивостью в достижении поставленной цели и огромным опытом работы. По словам мусульманского священнослужителя митрополит был человеком блестящего ума, с богатым духовным миром, отзывчивым и милосердным.

«Я благодарю Творца за то, что мне выпала возможность общаться с ним. Признателен покойному за совместную работу в деле защиты и укрепления общечеловеческих ценностей. Всем сердцем желаю сил и терпения его родным и близким, коллегам, чтобы перенести боль этой невосполнимой утраты», — сказал глава ДУМ РТ.

Как сообщало «Реальное время», сегодня умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Соболезнования уже выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.