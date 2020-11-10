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Главный ветврач Набережных Челнов оставил свой пост

14:03, 10.11.2020
Главный ветврач Набережных Челнов оставил свой пост
Фото: guv.tatarstan.ru

В Набережных Челнах свой пост покинул руководитель городского ветеринарного объединения Ильдар Нугуманов. Сообщается, что он назначен первым заместителем начальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана.

По данным «Челнинских известий», обязанности руководителя ветобъединения исполняет заместитель Нугуманова Рустам Гумиров.

Ранее татарстанские ветеринары рассказали, как защитить от коронавируса животных.

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