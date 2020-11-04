Главное о коронавирусе на 4 ноября: посттравматический синдром, прирост смертей в Чехии и Италии

Посттравматический стресс

За последние сутки в Татарстане подтвердились 47 новых случаев коронавируса. Из них один завозной, 46 — контактные.



По данным оперштаба, 11 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому.



Всего на 4 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 596 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 7 644 человека, в том числе 38 — за минувшие сутки.

В Татарстане прирост за сутки — 0,5%. Это один из самых низких показателей.

В Татарстане количество зарегистрированных в центрах занятости безработных выросло в 7 раз. Эксперты связывают такой скачок с пандемией коронавируса и объявленными правительством мерами помощи.



Фото Максима Платонова

Из-за COVID-19 в столице Татарстана перенесли благотворительный форум «Добрая Казань». Организаторы решили перенести мероприятие на 2021 год.



Казанский психолог Карина Бочкарева рассказала, что COVID-19 влечет за собой посттравматическое стрессовое расстройство. Она подчеркнула, помочь в такой ситуации может только специалист.

Места «незаметного» заражения



За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию. Выздоровели 15 567 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 693 454 человек, а выздоровевших — до 1 266 931 человека.



Зафиксировано 389 смертей. За весь период в России от коронавируса умерло 29 217 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 62,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 491 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 402 тыс. человек.



В России новый рекорд по количеству выявленных за сутки случаев — 19 768 заразившихся.

Фото Рината Назметдинова

Для борьбы с COVID-19 власти ХМАО запретили находиться в общественных местах без сопровождения родителей детям до 14 лет.

В Свердловской области хотят привлечь сотовых операторов к слежке за теми, кто лечится от коронавируса дома.

Главный врач-пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова умерла. По неподтвержденным данным, причиной стал коронавирус.

Российский боксер Александр Поветкин и член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заразились коронавирусом.

В Орловской области загсы вновь приостановят регистрацию браков из-за пандемии.

Фото Максима Платонова

Роспотребнадзор признал рост заболевания COVID-19 в Крыму.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал о местах «незаметного» заражения коронавирусом. По его словам, вирус может попасть в организм в метро, лифте и коммунальных квартирах.

Количество смертей в Италии и Чехии растет

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 47 407 204 человека, 1 213 997 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 383 979). На второй строчке — Индия (8 313 876), на третьей — Бразилия (5 566 049). Россия на четвертом месте (1 661 096), на пятом — Франция (1 461 391).



Больше всего смертей зафиксировано в США (232 627). За ними следуют Бразилия (160 496), Индия (123 611), Мексика (92 593) и Великобритания (47 340).

За туристами в Таиланде планируют следить с помощью электронных браслетов. Так местные власти надеются сдержать распространение коронавируса.

В Чехии почти 30% всех смертей от COVID-19 пришлись на последние 7 дней.

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции скончались 353 человека, что стало самым большим числом жертв в стране с мая. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 39 412 человек.

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Римский футбольный клуб «Лацио» усомнился в корректном тестировании на коронавирус, которое проводит УЕФА. В квалифицированных лабораториях указали на возможные проблемы.

В Мельбурне противники карантина устроили акцию протеста. Она вылилась в стычки с полицией. Задержали около 400 человек.

Евгений Калашников