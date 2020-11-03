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Всероссийский благотворительный форум «Добрая Казань» перенесут на 2021 год из-за пандемии коронавируса

14:16, 03.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Всероссийский благотворительный форум «Добрая Казань» перенесут на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Фото: kzn.ru

Всероссийский благотворительный форум «Добрая Казань», который должен был пройти 27—28 ноября, перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ежегодно в столице Татарстана собираются руководители благотворительных проектов для обмена опытом и улучшения социальной среды республики и страны. В этом году мероприятие должно было пройти под слоганом «Пандемия как импульс для развития благотворительности», передает мэрия Казани.

kzn.ru

Ранее в онлайн-режиме прошел II Санкт-Петербургский татарский медиафорум. Участники встречи обсудили современные медиатренды, а также роль национальных СМИ и блогеров в мировых процессах. В работе форума принял участие журналист «Реального времени» Тимур Рахматуллин.

ОбществоМедицина Татарстан
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