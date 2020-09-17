В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования на выборах

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования на выборах. С такой инициативой выступили депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Олег Шеин и Дмитрий Ионин.

Как сообщает «Коммерсант», на голосовании в сентябре требовались экстраординарные механизмы и процедуры, однако данный режим показал «снижение уровня открытости избирательного процесса» и невозможность контроля со стороны наблюдателей. По этому поводу депутаты попросили признать утратившим силу положение федерального закона от 31 июля «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Ранее члены партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использование помещений школ для проведения голосования.

