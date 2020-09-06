В Татарстане в старинной мечети расположился избирательный участок

В Татарстане в здании старинной мечети расположился избирательный участок. На месте побывал корреспондент «Реального времени».

Необычный избирательный участок будет работать в деревне Верхние Верези. Жители будут голосовать в здании старинного мусульманского храма. В советское время здесь располагался местный клуб, однако затем здание вернули верующим.

Корреспонденту «Реального времени» представитель УИК объяснил, что в деревне нет других зданий для размещения участка. В будущем глава района обещал построить в деревне здание клуба с размещением там школы, медпункта и клуба.

Храм полностью функционирует, на пятницу здесь приходит 5-7 человек, но на Курбан и Ураза байрам собираются до 100 человек.



Ранее более 400 татарстанцев выбрали участок для голосования с помощью «Мобильного избирателя».

