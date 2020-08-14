Прокуратура Казани проверяет, в каких школах родителей заставляют сдать деньги на термометры

Прокуратура Казани проводит проверку жалоб на новый вид поборов в школах. Из-за новых требований Роспотребнадзора от родителей стали требовать сдать деньги на термометры.

Мать третьеклассницы из Казани пожаловалась на то, что классный руководитель потребовала от родителей сдать деньги на бесконтактный термометр и обеззараживатель. По словам учительницы, в бюджете школы было всего 50 рублей, и к новым требованиям Роспотребнадзора она не готова, сообщает «Газета.Ru»

Информацию о начавшихся проверках «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Проверки ведутся по жалобам в соцсетях.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана, заявил, что школы должны быть обеспечены бесконтактными термометрами за счет юридических лиц и министерства.