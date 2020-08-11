Главное о коронавирусе на 11 августа: свадьба с дезинфекцией в Челнах и обнадеживающее заявление ВОЗ

Самый высокий процент людей с антителами к COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, все контактные. Пять человек госпитализированы, 23 лечатся дома.

В Казани выявили 17 новых заболевших, в Набережных Челнах — одного. Всего на 11 августа в Татарстане зарегистрировано 5 930 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 774 человек, в том числе семь за минувшие сутки. Жертвами стали 47 человек.



В Татарстане открылся новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ). Он продолжит свою работу и после завершения пандемии коронавируса.

В КФУ приступили к подготовке процесса регистрации тест-системы на COVID-19.



Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков объяснил, что сложная ситуация с коронавирусом в Набережных Челнах возникла из-за того, что за их инфекционной больницей закреплены 17 муниципальных образований.



В Татарстане выявлен самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу — 31,5%.



Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев считает, что ситуацию с коронавирусом может усугубить возвращение туристов из Крыма.

Татарстанцев с вывозного рейса из Дубая направили в медицинские организации для наблюдения.

Молодожены из Набережных Челнах отпраздновали бракосочетание с дезинфекцией.

В Нижнекамске подготовили репортаж о работе временного инфекционного госпиталя.

В Роспотребнадзоре Татарстана сообщили, что тяжелыми формами COVID-19 в республике переболели 2,8% от всех заразившихся.



Регистрацию российской вакцины предложили отложить

За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 259 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 897 599 человек, а выздоровевших — до 703 175 человек.

Впервые с 23 апреля в России выявили меньше 5 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.

Зафиксировано 130 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 131 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 31 млн тестов на коронавирус, в том числе 177 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 239,4 тыс. человек.



Российские ученые нашли людей, невосприимчивых к COVID-19, но без антител в организме.

Пенсионный стаж медиков, работающих с коронавирусными пациентами, будет рассчитываться в двойном объеме: один рабочий день будет засчитываться за два.

Регистрацию первой в России вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, предложили отложить до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

В Росздравнадзоре заявили, что претензии фармкомпаний к российской вакцине основанными на незнании результатов её исследований.

Ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снизился с конца марта почти в 50 раз.

Российские ученые выяснили, что реакция на коронавирус может зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.

Банки отказали россиянам в поддержке после пандемии: воспользоваться ускоренным возвратом срочного вклада и страховой премии без потери доходности будет невозможно.

Хроническая усталость переболевших коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.20(мск) заразились 20 092 855 человек, 736 254 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 094 565). На второй строчке — Бразилия (3 057 470), на третьей — Индия (2 268 675). Россия на четвертом месте (890 799), на пятом — ЮАР (563 598).



Больше всего смертей зафиксировано в США (163 465). За ними следуют Бразилия (101 752), Мексика (46 611), Великобритания (46 611) и Индия (45 257).

Актер Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом.



Всемирной организации здравоохранения заявила, что есть проблески надежды в борьбе с пандемией коронавируса.

Малайзия будет открывать границы для туристов по принципу отдельных направлений.

Ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом подвержены синдрому хронической усталости и синдрому Гийена-Барре.

США могут ограничить въезд в страну гражданам, зараженным коронавирусом.



Президент Филиппин Родриго Дутерте готов быть первым испытателем российской вакцины против коронавируса.

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить политизировать коронавирус и пообещал выяснить, как инфекция попала в страну.

Татьяна Демина