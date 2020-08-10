Наиль Магдеев считает, что отпускники из Крыма могут ухудшить COVID-ситуацию

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Мэр Челнов Наиль Магдеев выразил мнение, что ситуацию с коронавирусными больными может пошатнуть возвращение отпускников из Крыма. Об этом он заявил на «деловом понедельнике».

За выходные в Челнах зафиксировано превышение заболеваемости на 1,9%, тогда как всю неделю показатели были равны среднереспубликанским. Магдеев считает, что это произошло из-за людей, возвращающихся из отпуска.

«Возвращенцы из Крыма, похоже, повышают напряжение в городе. Я сам ездил на День Военно-морского флота России в Севастополь, где посещал подшефную воинскую часть и встретился с челнинцами, которые несут там службу. Вышел из гостиницы в маске, когда ехал на встречу с руководством Черноморского флота, так на меня окружающие смотрели, как на инопланетянина. К сожалению, не соблюдают наши сограждане масочный режим на отдыхе и другие меры игнорируют», — передает слова Мадеева «Татар-информ».

Ранее сын мэра Нижнекамска Мурат Метшин заразился коронавирусом в Крыму.