Глава Минздрава Татарстана объяснил, зачем Казани нужен второй корпус РКИБ

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, что новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) будет выполнять свои функции и после завершения пандемии коронавируса.



— Вирусы приходили и никуда не уходят, и коронавирус — он никуда не ушел, он остается с нами. В прошлом мы сталкивались с атипичной пневмонией, со свиным гриппом. Поэтому инфекционная больница нужна, это не просто дополнительные койки, она будет выполнять свою функцию. Есть не только коронавирус, есть вирус гриппа, другие ОРВИ, кишечные инфекции, — рассказал Садыков.

Напомним, что торжественное открытие нового корпуса РКИБ запланировано сегодня — больницу построили за 100 дней. На открытии планируется присутствие президента Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.