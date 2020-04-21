Владельцы ТЦ в Нижнекамске освободили от арендной платы малый бизнес

Руководство центрального городского рынка и оптового коммерческого центра «НКЦ» приняли решение об освобождении от платы всех арендаторов, которые временно не осуществляют деятельность.

Предприниматели, которые выходя на работу, получат скидку в 50% от стоимости аренды, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Также от арендной платы освобождены предприниматели, торгующие в ТЦ «Прага», «Вега», «Аврора» и «Шатлык», а также «Сити-молл» и «Лента».

