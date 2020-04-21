Новости экономики

00:16 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Владельцы ТЦ в Нижнекамске освободили от арендной платы малый бизнес

23:42, 21.04.2020
Владельцы ТЦ в Нижнекамске освободили от арендной платы малый бизнес
Фото: e-nizhnekamsk.ru

Руководство центрального городского рынка и оптового коммерческого центра «НКЦ» приняли решение об освобождении от платы всех арендаторов, которые временно не осуществляют деятельность.

Предприниматели, которые выходя на работу, получат скидку в 50% от стоимости аренды, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Также от арендной платы освобождены предприниматели, торгующие в ТЦ «Прага», «Вега», «Аврора» и «Шатлык», а также «Сити-молл» и «Лента».

ЭкономикаБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров