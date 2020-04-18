Количество заразившихся COVID-19 за сутки выросло на 83 тысячи человек

За последние сутки общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции составило почти 83 тысячи. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тысяч.

По состоянию на 11:00 мск 17 апреля в мире были зарегистрированы 2 074 579 инфицированных и 139 378 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 967, а количество летальных исходов — на 8 493, передает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 050 871 и 93 480 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 37 778, а умерших — на 4 163.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 743 607 человек, 33 028 умерли. По числу инфицированных за сутки — 36 486 — этот регион уступает Европе, умерших за последние 24 часа там также меньше — 2 783.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 17 апреля там выявлены 127 595 инфицированных и 5 558 летальных исходов.