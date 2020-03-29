ЗАГС Казани работает только на выдачу документов по разводам и регистрации брака

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Управление ЗАГС Казани объявило, что с 28 марта все учреждения ЗАГС работают только на выдачу документов о регистрации или расторжении брака. Заявления на них подаются на портале госуслуг.

Регистрация смерти производится на Арском кладбище, уточняется на сайте мэрии Казани. Рождение же регистрируется в роддомах.

Личный прием населения для подачи заявлений и консультирования не осуществляется, сообщили в Управлении ЗАГС города.

Напомним, в начале недели ЗАГСы города ограничили численность свадеб. На церемонии регистрации было разрешено присутствовать группам не более 20 человек.