Чистая прибыль банковской группы ЗЕНИТ по МСФО за 2019 год увеличилась в 2 раза

Банковская группа ЗЕНИТ опубликовала консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2019 год с заключением независимого аудитора по результатам аудита. Банковская группа ЗЕНИТ показала положительный финансовый результат за 2019 год в размере 1 189 млн рублей, что в 2 раза превышает финансовый результат за 2018 год. Чистые операционные доходы выросли на 27% по сравнению с 2018 годом и составили 12 119 млн рублей.

Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода (+10% по сравнению с прошлым годом) и меньшие расходы на резервы.

Несмотря на продолжающееся общее снижение ставок на рынке, Группа поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи (3,5%).

Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила всего 3,7% по состоянию на 1 января 2020 года.

Группа продолжает меры по поддержанию качества кредитного портфеля. Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле осталась на уровне 2018 года и составила 8%, отношение таких кредитов к капиталу составило 44% (против 50% на начало года).

Банковская группа ЗЕНИТ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 17,8%, норматив достаточности капитала первого уровня — 12% (при нормативных значениях 8% и 6%, соответственно).

«В 2019 году Банковская Группа ЗЕНИТ заработала около 1,2 млрд рублей, что в 2 раза больше показателя 2018 года. Команде Банка удалось не только выполнить плановые значения трехлетней стратегии до 2020 года, но и заложить основу для стабильного развития. Мы видим подтверждение качества своей работы в отчетах международных рейтинговых агентств. Учитывая непростую макроэкономическую ситуацию, банк сейчас пересматривает свои прогнозы на 2020 год. Но мы по-прежнему уделяем большое внимание цифровой трансформации для повышения качества клиентского обслуживания и дальнейшего роста операционной эффективности», — отметил главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2019 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

В ноябре 2019 года Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне «b+».

В июне 2019 года Международное агентство Moody's Investors Service подтвердило Банку рейтинг долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу с позитивного на стабильный.



ПАО «Банк ЗЕНИТ»

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»