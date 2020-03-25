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Салават Фатхетдинов начал бесплатный онлайн-концерт

19:07, 25.03.2020
Салават Фатхетдинов начал бесплатный онлайн-концерт
Фото: скриншот

Народный артист Республики Татарстан Салават Фатхетдинов начал онлайн-концерт для подписчиков официальных интернет-сообществ Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Отметим, что серия концертов в таком формате проходит впервые в истории.

В этой трансляции Салават исполняет свои хиты, а также отвечает на вопросы ведущего и зрителей. Присоединиться к просмотру можно по ссылке.

Напомним, идею онлайн-трансляций поддержали Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Диляра Вагапова, Ришат Тухватуллин.

ОбществоКультура Татарстан
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