Салават Фатхетдинов начал бесплатный онлайн-концерт
Народный артист Республики Татарстан Салават Фатхетдинов начал онлайн-концерт для подписчиков официальных интернет-сообществ Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.
Отметим, что серия концертов в таком формате проходит впервые в истории.
В этой трансляции Салават исполняет свои хиты, а также отвечает на вопросы ведущего и зрителей. Присоединиться к просмотру можно по ссылке.
Напомним, идею онлайн-трансляций поддержали Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Диляра Вагапова, Ришат Тухватуллин.
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