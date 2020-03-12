Татарстанская таможня задержала казанца, заказавшего 44 упаковки анаболиков из Казахстана

В Казани сотрудники татарстанской таможни задержали 36-летнего жителя за контрабанду анаболиков из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что мужчина заказал 44 картонные упаковки и препараты в 10 прозрачных полимерных флаконах. В упаковках находились такие препараты, как «Testosterone Propionate», «ZPtropin», «Nandrolone Decanoate» и «Trenbolone Acetate», «Spectrum Pharma», «Metenolone Enanthate», «Drostanolone Propionate», «Testosterone Enanthate», «Mix of 3 Trenbolones», а во флаконах — «ORAL-TURINABOL», «ARIMIDEX», «STROMBA». Общая масса сильнодействующих веществ составила 471 грамм, передает ведомство.

Возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через государственную границу.



Ранее в Казани вынесен приговор 22-летнему жителю, который попал под уголовное преследование после того, как заказал анаболики из Белоруссии.

