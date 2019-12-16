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Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по жилью и городской среде

18:58, 16.12.2019
Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по жилью и городской среде
Фото: president.tatar.ru

Сегодня в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды».

На мероприятии рассматривался вопрос исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, которые он дал в начале года на заседании в Иннополисе.

Открывая заседание, Минниханов напомнил об этих поручениях, передает пресс-служба президента РТ.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, секретарь Госсовета РФ, помощник президента Игорь Левитин и губернаторы.

Глава государства посетил Татарстан в феврале. В том числе он побывал в Иннополисе, где провел заседание Госсовета РФ.

ОбществоВласть Татарстан
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