Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по жилью и городской среде

Сегодня в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды».

На мероприятии рассматривался вопрос исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, которые он дал в начале года на заседании в Иннополисе.

Открывая заседание, Минниханов напомнил об этих поручениях, передает пресс-служба президента РТ.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, секретарь Госсовета РФ, помощник президента Игорь Левитин и губернаторы.

Глава государства посетил Татарстан в феврале. В том числе он побывал в Иннополисе, где провел заседание Госсовета РФ.