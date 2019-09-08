В Иннополисе проголосуют более 200 избирателей

Ожидается, что в День голосования отдать свой голос на избирательный участок Иннополиса придут более 200 человек, рассказал мэр города Руслан Шагалеев. Избирательный участок открылся в 7:00 в детском саду.

Среди первых проголосовавших были мэр Иннополиса и заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Это город, в котором я хочу изъявить свою волю», — сказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Он подчеркнул, что это вторые выборы в истории Иннополиса и первые, имеющие отношение к республике. Жтели города впервые выбирают депутатов Госсовета РТ.

Напомним, что сегодня в Татарстане проходят выборы в республиканский парламент. Прямая трансляция ведется здесь.