ВСК выступит партнером мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

Компания САО «ВСК» — официальный страховщик 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.



В рамках подписанного соглашения Страховой Дом ВСК осуществит страхование недвижимости и движимого имущества организаторов мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Соглашение предполагает страхование здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественного комплекса WorldSkills Kazan 2019, а также оборудования и инструментов, привезенных странами-членами, спонсорами и стейкхолдерами. Кроме того, от несчастного случая будут застрахованы все участники мероприятия, а также волонтеры. Общая численность застрахованных составит 4 564 человека.

«Надежная страховая защита объектов, имущества, всех участников и волонтеров — неотъемлемая часть проведения такого масштабного мероприятия, как мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Добро пожаловать в нашу команду!» — говорит Эмиль Губайдуллин, руководитель WorldSkills Kazan 2019.

«Страховой Дом ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков. Чемпионат WorldSkills — это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты», — рассказал Олег Овсяницкий, генеральный директор САО «ВСК».

«Мы рады, что именно в Казани пройдет первый в нашей стране мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Особенно приятно, что страховую защиту этого уникального мероприятия доверили Страховому Дому ВСК», — отметил Сергей Болотаев, директор Казанского филиала САО «ВСК».

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»



