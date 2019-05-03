Фонд Мильнера перевел китайский стартап по продаже кроссовок в разряд «единорогов»

Фонд Юрия Мильнера DST Global стал ключевым инвестором китайского приложения Poizon, которое является онлайн-биржей подержанных кроссовок. Компания была оценена в $1 млрд и перешла в разряд «единорогов».

При этом информация о том, какую долю получил фонд Мильнера в стартапе не сообщается, передает Yicai Global. Не раскрыт и размер вложений в компанию.

По информации издания, ежемесячное число активных пользователей сервиса превысило 1,4 млн. Общая стоимость товаров, продаваемых через Poizon за год, по данным Yicai Global, составила около $297 млн. По прогнозам она может превысить $1 млрд.

Изначально платформа Poizon работала как раздел внутри китайской соцсети Hupu. Но в прошлом году она превратилась в независимый сервис, получив десятки миллионов долларов финансирования. Платформа получает около $0,75 за оценку кроссовок и взимает комиссию в размере до 9,5% от суммы каждой сделки.