Во Франции скончался актер Жан-Пьер Марьель
Французский киноактер Жан-Пьер Марьель скончался в возрасте 87 лет в среду, 24 апреля.
Смерть Марьеля наступила в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни, передает телеканал BFM со ссылкой на семью актера.
Жан-Пьер Марьель прославился как актер комических ролей. На его счету участие в таких картинах, как «Ограбление», «Шагреневая кожа», «Большое турне» и другие. В 2007 году он получил Ордер Почетного легиона.
Напомним, ранее французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.ОбществоКультура
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