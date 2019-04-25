Во Франции скончался актер Жан-Пьер Марьель

Французский киноактер Жан-Пьер Марьель скончался в возрасте 87 лет в среду, 24 апреля.

Смерть Марьеля наступила в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни, передает телеканал BFM со ссылкой на семью актера.

Жан-Пьер Марьель прославился как актер комических ролей. На его счету участие в таких картинах, как «Ограбление», «Шагреневая кожа», «Большое турне» и другие. В 2007 году он получил Ордер Почетного легиона.

Напомним, ранее французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.