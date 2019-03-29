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Скончалась режиссер Аньес Варда

14:20, 29.03.2019
Скончалась режиссер Аньес Варда
Фото: commons.wikimedia.org

Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.

Как сообщает RTL со ссылкой на ее семью, причиной смерти стал рак.

Варда известна такими фильмами, как «Счастье», «Клео от 5 до 7», «Последнее танго в Париже», «Одна поет, другая — нет» и т. д. Является обладателем почетных премий «Сезар» и «Оскар, а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

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