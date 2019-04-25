Чартеры из России в Египет могут возобновить к октябрю

Возобновление чартерных полетов из России в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх станет возможным, предположительно, ближе к октябрю 2019 года. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».

По его словам, открытие аэропортов могут приурочить к началу туристического сезона, который приходится в Египте на позднюю осень. По такому сценарию предполагается усиление конкуренции в турсфере, в том числе удешевление туров в соседние Турцию и ОАЭ.

В настоящее время Каир выполнил все требования российских спецслужб и ждет результатов проверки. По предварительной информации, инспекция осталась довольна аэропортами Синая.

В Росавиации отказались от комментариев по данному вопросу.

Напомним, 11 апреля 2018 года из России впервые с ноября 2015 года после крушения лайнера А321 над Синайским полуостровом вылетел самолет в Египет. На данный момент рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот» и EgyptAir только между Москвой и Каиром.